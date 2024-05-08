Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны

Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина презентовали аудиоверсию книги «И помнит Рязань спасенная». Об этом сообщает администрация города Рязани.

Книга вышла в Рязани в 2022 году, а ее печатное презентовали ровно год назад. Она рассказывает о детях Победы. Ее написали школьники города Рязани и Рязанской области. Поддержали создание печатного издания книги Рязанское региональное отделение общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ», Рязанское региональное отделение РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА. Также проект стал призером международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В 2024 году ученики рязанских школ, призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», озвучили книгу. В работе по озвучиванию воспоминаний также приняли участие специалисты Центра мониторинга и развития образования и Дворца молодежи города Рязани.

На презентации присутствовали заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, представители управления образования и молодежной политики, общественных организаций, образовательных учреждений.

Познакомиться с аудиокнигой «И помнит Рязань спасенная» можно в группе «Образование и молодежь города Рязани» по ссылке: https://vk.com/music/playlist/-182682921_1_1e1f4bcd9655e7a26f