Среда, 8 мая, 2024

Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина презентовали аудиоверсию книги «И помнит Рязань спасенная». Об этом сообщает администрация города Рязани.

Книга вышла в Рязани в 2022 году, а ее печатное презентовали ровно год назад. Она рассказывает о детях Победы. Ее написали школьники города Рязани и Рязанской области. Поддержали создание печатного издания книги Рязанское региональное отделение общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ», Рязанское региональное отделение РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА. Также проект стал призером международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В 2024 году ученики рязанских школ, призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», озвучили книгу. В работе по озвучиванию воспоминаний также приняли участие специалисты Центра мониторинга и развития образования и Дворца молодежи города Рязани.

На презентации присутствовали заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, представители управления образования и молодежной политики, общественных организаций, образовательных учреждений.

Познакомиться с аудиокнигой «И помнит Рязань спасенная» можно в группе «Образование и молодежь города Рязани» по ссылке: https://vk.com/music/playlist/-182682921_1_1e1f4bcd9655e7a26f

Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны
Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны
Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны
Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны
Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны
Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны

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