В Шацком районе прошел автопробег в честь Дня Победы

В Шацком районе 8 мая состоялся автопробег «Бессмертного полка». Об этом сообщает районная администрация.

Отмечается, что акция стала символом благодарности и уважения к тем, кто завоевал Победу во Второй мировой войне.

В автопробеге участвовали около 50 автолюбителей. Они украсили свои машины флагами, георгиевскими ленточками и портретами родственников, которые участвовали в войне.

Автопробег охватил три населенных пункта: город Шацк, села Казачья Слобода и Черная Слобода.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в мероприятии. Помним и чтим подвиг наших предков, бережем мир и свободу, которую они нам подарили», — пишут в группе администрации.