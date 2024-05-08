Среда, 8 мая, 2024

Мошенники обманули пенсионера из Рыбного на 2,7 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Пенсионер из Рыбного перевел мошенникам 2,7 млн рублей. Мужчина поверил, что ему звонит сотрудник службы безопасности Центрального банка. Собеседник сообщил о сомнительных операциях, которые якобы совершают по карте. Чтобы спасти свои деньги, рязанец перевёл их через банкомат на чужой счет.

Мошенники часто используют легенду о «безопасном» счете в Центробанке. Они рассчитывают, что упоминание регулятора финансового рынка усыпит бдительность человека. В действительности такого счета не существует, и по факту жертва переводит деньги злоумышленникам.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет счета граждан и не отслеживает операции по ним, а также не запрашивает персональные данные и банковские сведения. По своей инициативе работники не звонят людям, не направляют копии своих документов.

«Если звонящий представляется сотрудником Центрального банка и разговор касается ваших финансов, это точно мошенник, — предупреждает заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Такой звонок нужно прервать и по возможности заблокировать номер. При возникновении любых сомнений в сохранности денег на банковском счете нужно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, который указан на его официальном сайте или на оборотной стороне карты».

Задать вопрос реальному сотруднику Банка России можно по телефону горячей линии по номеру 8-800-300-3000 (для звонков с мобильного – короткий номер 300) или в чате приложения «ЦБ-онлайн».

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