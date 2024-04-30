За кражу кухонного комбайна «с музыкой» рязанцу грозит до 6 лет лишения свободы

В Рязани полицейские задержали мужчину, который украл кухонный комбайн и магнитофон. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 64-летняя рязанка, которая обнаружила пропажу бытовой техники. На окне она заметила следы взлома.

Оперативники уголовного розыска узнали, что на окраине города мужчина похвастал в случайной беседе, что теперь у него есть «рукастый» механический помощник, который все может почистить и перемолоть, да еще и с «музыкой». Так 37-летний рязанец описал кухонный комбайн и магнитофон, которые у него появились.

Полицейские обнаружили у мужчины украденную у пенсионерки технику. Ее изъяли и вернули хозяйке.

Ранее 37-летний рязанец был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Теперь еу грозит уголовное наказание по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.