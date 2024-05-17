ТРЦ «М5 Молл» приготовил для жителей Рязани масштабную развлекательную программу на выходные.

Попробуйте блюда от лучших шеф-поваров Рязани, подберите проект загородного дома мечты и послушайте лучшие «голоса» авто… И всё это в одном месте — в субботнем «М5 Молл».

С 12:00 до 18:00 в «М5 Молл» пройдёт VII фестиваль «Кухня Рязанского края» (0+). Лучшие представители рязанской гастрономической отрасли приготовят свои лучшие блюда местной кухни. Гурманам можно будет в этот день всё: не только узнать все секреты от «маэстро кухни», но и продегустировать, а также самим научиться на мастер-классах создавать, например, заливное из судака, хвойный картофель или хрустящие трубочки из яблочной пудры с какао. С фестивальной афишей можно познакомиться на страничках «М5 Молл» в соцсетях.

Фестивальная кухня разместится в «М5 Молл» на фудкорте центра. Вход свободный.

Найти идеальный проект загородного дома можно в ТРЦ «М5 Молл». В эту субботу здесь пройдёт первая «Выставка загородной недвижимости» от сервиса «ДомКлик» от СберБанка, на которой аккредитованные подрядчики представят свои проекты. Возможно, среди них будет тот, который удовлетворит все пожелания соискателей.

Кроме того, каждый посетитель сможет оформить ипотеку прямо на месте по льготной программе на самых выгодных условиях.

«Выставка загородной недвижимости» (0+) будет работать в «М5 Молл» с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Самый громкий авто в Рязани можно услышать в «М5 Молл». «Вокальный» (6+) конкурс для автомобилей или TOP BATTLE 2024, организованный совместно со студией автозвука «Медведь», пройдёт в субботу с 10:00 до 20:00. Участники клуба продемонстрируют возможности своих звуковых систем и просто покажут красивое звуковое шоу.

Подробная информация и ссылка на регистрацию участников состязания — в группе студии автозвука «Медведь»: https://vk.com/bear_sound_ryazan.

Место проведения: парковка ТРЦ «М5 Молл». Вход свободный.

Ну, а маленьких гостей центра в субботу ждёт необычная экскурсия «По индейским тропам». Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают, что такое лассо и как быстро и бесшумно передвигаться по верёвочному мосту. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты, созданные собственными руками.

Начало в 14:30. Место проведения: атриум у магазина «Котофей». Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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