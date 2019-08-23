В Забайкалье чиновник попался на хищении 1,5 миллиона рублей

В суд в Забайкальском крае направлено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы администрации Ононского района.

Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации денег. По версии следствия, обвиняемый с сентября 2017 года по январь 2018 года, похитил 1,5 миллиона рублей – деньги бюджета, выделенные на подготовку к отопительному сезону.

Часть похищенных денег в размере 500 тысяч рублей обвиняемый сумел легализовать. Подробнее на портале Байкал-Daily.