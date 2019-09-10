На главную Новости мира В Свердловской области упавшие ворота убили подростка
Новости мираПроисшествия

В Свердловской области упавшие ворота убили подростка

В городе Ивделе Свердловской области упавшие футбольные ворота убили 14-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. 

ЧП произошло вечером в понедельник, 9 сентября, на территории бывшего стадиона «Химик». Парень получил черепно-мозговую травму от которой через непродолжительное время скончался. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 18.40. Очевидцы рассказали, что подростки играл в футбол, 14-летний ученик 8-го класса школы №2 стоял в воротах. В какой-то момент он повис на перекладине и начал раскачиваться, ворота не выдержали и упали на мальчика. Врачи, вызванные на место, помочь уже не могли – они лишь констатировали смерть ребёнка. 

Сообщается, что Женя не состоял на учёте в ПДН, его воспитывала одна мать. 

Следователям СК РФ, а также региональной прокуратуры предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также найти ответственных за состояние стадиона. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Голая женщина прошлась по Петрозаводску

В Пермском крае в День Победы погиб пешеход

В Томске осудят нелегального таксиста за смертельную аварию