В Свердловской области упавшие ворота убили подростка

В городе Ивделе Свердловской области упавшие футбольные ворота убили 14-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.



ЧП произошло вечером в понедельник, 9 сентября, на территории бывшего стадиона «Химик». Парень получил черепно-мозговую травму от которой через непродолжительное время скончался. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 18.40. Очевидцы рассказали, что подростки играл в футбол, 14-летний ученик 8-го класса школы №2 стоял в воротах. В какой-то момент он повис на перекладине и начал раскачиваться, ворота не выдержали и упали на мальчика. Врачи, вызванные на место, помочь уже не могли – они лишь констатировали смерть ребёнка.



Сообщается, что Женя не состоял на учёте в ПДН, его воспитывала одна мать.



Следователям СК РФ, а также региональной прокуратуры предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также найти ответственных за состояние стадиона.

