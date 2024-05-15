Самый короткий брак в Рязанской области продлился меньше дня

В Рязанской области самый короткий брак продлился менее дня. Об этом рассказала руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина, пишет издательство «Пресса».
Пара расписалась, затем супруги поехали по памятникам.
Также руководитель ЗАГС привела статистические данные. В прошлом году в регионе зарегистрирован 6601 брак. Показатель похож на данные 2021 года.
Сорокина рассказала, что число разводов в регионе значительно выросло, пары чаще стали откладывать свадьбу, рождение детей.
Самому пожилому жениху исполнилось 92 года, невесте — 76 лет.