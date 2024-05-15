Среда, 15 мая, 2024

Самый короткий брак в Рязанской области продлился меньше дня

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepic.diller на Freepik

В Рязанской области самый короткий брак продлился менее дня. Об этом рассказала руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина, пишет издательство «Пресса».

Пара расписалась, затем супруги поехали по памятникам.

— Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов — по лицу. Жених развернулся и уехал, — рассказала Елена Сорокина.

Также руководитель ЗАГС привела статистические данные. В прошлом году в регионе зарегистрирован 6601 брак. Показатель похож на данные 2021 года.

Сорокина рассказала, что число разводов в регионе значительно выросло, пары чаще стали откладывать свадьбу, рождение детей.

Самому пожилому жениху исполнилось 92 года, невесте — 76 лет.

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