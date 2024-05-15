Рязанцам предложили воспользоваться «дачной амнистией»

В 2024 году рязанцы смогут оформить в упрощённом порядке право собственности на дом или участок. Для этого можно воспользоваться «дачной амнистией», сообщает администрация Рязани.
По «дачной амнистии» можно поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать права на садовые или жилые дома, которые были построены на участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства в населённых пунктах или на участках крестьянско-фермерских хозяйств. Также можно зарегистрировать хозяйственные постройки, для которых не требуется разрешение на строительство.
Чтобы зарегистрировать право собственности по «дачной амнистии», дом должен соответствовать определённым критериям:
- не превышать 20 метров в высоту;
- иметь не более трёх надземных этажей;
- состоять из квартир или блок-секций;
- его площадь не должна превышать 500 квадратных метров.
Если площадь дома больше 500 квадратных метров, то потребуется разработать проектную документацию и провести экспертизу.
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года.
Если жилой или садовый дом были созданы на садовом участке или земельном участке для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, который был учтён до 4 августа 2018 года, то не требуется направлять уведомление о начале строительства.
Для оформления прав на жилой дом гражданину необходимо:
- подать заявление в Росреестр любым удобным способом: в бумажном виде по почте, лично, в МФЦ или направить в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра;
- приложить к заявлению декларацию об объекте недвижимости, технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером, правоустанавливающие документы на участок (если право не зарегистрировано в ЕГРН), документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и квитанцию об оплате госпошлины в размере 350 рублей;
- наследники также могут воспользоваться упрощённым порядком оформления жилого или садового дома. В этом случае государственная регистрация права собственности наследника на земельный участок и жилой дом осуществляются одновременно. Размер пошлины за регистрацию права составляет 2000 рублей.