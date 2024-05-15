Чего ждать от магнитной бури, рассказала астролог Цыгарь

С этого четверга ожидается сильнейшая магнитная буря. Астролог Анастасия Цыгарь рассказала изданию Regions, чего нам следует ожидать.

По её словам, по своей силе буря будет сравнима с мартовскими штормами, которые приводили к болезням и конфликтам у многих людей. Сейчас, вероятно, она сделает людей раздражительными и мнительными.

Также буря может вызвать мигрени и слабость, некоторым людям стоит приготовиться к головокружению и тошноте.

Из-за катаклизма у большинства людей начнёт пропадать аппетит. Возможны и проблемы с желудком и кишечником. В четверг обострятся хронические заболевания.

Поэтому Анастасия посоветовала снизить физические нагрузки на время бури, чтобы не перегружать организм. Непогода, по прогнозам, продлится до вечера субботы.