Среда, 15 мая, 2024

Чего ждать от магнитной бури, рассказала астролог Цыгарь

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

С этого четверга ожидается сильнейшая магнитная буря. Астролог Анастасия Цыгарь рассказала изданию Regions, чего нам следует ожидать.

По её словам, по своей силе буря будет сравнима с мартовскими штормами, которые приводили к болезням и конфликтам у многих людей. Сейчас, вероятно, она сделает людей раздражительными и мнительными.

Также буря может вызвать мигрени и слабость, некоторым людям стоит приготовиться к головокружению и тошноте.

Из-за катаклизма у большинства людей начнёт пропадать аппетит. Возможны и проблемы с желудком и кишечником. В четверг обострятся хронические заболевания.

Поэтому Анастасия посоветовала снизить физические нагрузки на время бури, чтобы не перегружать организм. Непогода, по прогнозам, продлится до вечера субботы.

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