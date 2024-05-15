Ночные заморозки и пыльные бури погубили часть посевов в Александро-Невском районе

Аграрии Александро-Невского района были вынуждены пересевать сахарную свеклу. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Теплолюбивую культуры погубили ночные заморозки и пыльные бури. Свеклу пересеяли на 500 гектарах.

Убытки сельхозпредприятий в регионе, по предварительным подсчётам, составляют более 20 миллионов рублей. Компенсировать их планируют изменением структуры посевных площадей. В некоторых хозяйствах сокращают производство зерновых культур, так как закупочная цена на зерно на уровне себестоимости, и это не выгодно. Поэтому вместо пшеницы сеют больше сои и чечевицы.