Среда, 15 мая, 2024

Ночные заморозки и пыльные бури погубили часть посевов в Александро-Невском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.gtrkoka.ru/

Аграрии Александро-Невского района были вынуждены пересевать сахарную свеклу. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Теплолюбивую культуры погубили ночные заморозки и пыльные бури. Свеклу пересеяли на 500 гектарах.

Убытки сельхозпредприятий в регионе, по предварительным подсчётам, составляют более 20 миллионов рублей. Компенсировать их планируют изменением структуры посевных площадей. В некоторых хозяйствах сокращают производство зерновых культур, так как закупочная цена на зерно на уровне себестоимости, и это не выгодно. Поэтому вместо пшеницы сеют больше сои и чечевицы.

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