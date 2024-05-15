Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков не подавал рапорт об увольнении, пишет телеграм-канал Mash.
Информацию о его отставке опубликовали ранее некоторые СМИ.
Подчеркивается, что генерал-лейтенант продолжает исполнять свои обязанности.
Пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков не подавал рапорт об увольнении, пишет телеграм-канал Mash.
Информацию о его отставке опубликовали ранее некоторые СМИ.
Подчеркивается, что генерал-лейтенант продолжает исполнять свои обязанности.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+