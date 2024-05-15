Среда, 15 мая, 2024

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Автор: powder

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Пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков не подавал рапорт об увольнении, пишет телеграм-канал Mash.

Информацию о его отставке опубликовали ранее некоторые СМИ.

«Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций на службе», – отметило издание со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что генерал-лейтенант продолжает исполнять свои обязанности.

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