Артёмов рассказал об изменениях в работе общественного транспорта Рязани

Глава администрации Рязани Виталий Артемов рассказал о сокращении интервалов движения на ряде маршрутов на заседании регионального правительства, отвечая на вопрос, поступивший в социальные сети.

Всего в 2024 году автобусный парк УРТ пополнился 28 новыми машинами. В апреле–мае в МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» поступило 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе по программе Фонда национального благосостояния. Эти машины выйдут на линию уже к концу недели.

На маршруте № 6 будут дополнительно курсировать 8 новых машин, на маршрут № 20 выйдут 12 новых машин. Интервал движения сократится в среднем на 10-15 минут. Например, если сейчас время ожидания автобуса № 20 составляет 25 минут, то в последующем он составит 10-15 минут.

Кроме того, поступили 8 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». После оформления документов автобусы будут курсировать по маршруту № 7. Они заменят старый изношенный транспорт.