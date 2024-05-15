Среда, 15 мая, 2024

В Рязани парки и скверы обработали от клещей

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани провели обработку городских парков и скверов от клещей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Всего было обработано 106,26 гектаров территории. Для этого использовалась установка «Кобра» на базе грузового автомобиля, которая позволяет обрабатывать большие площади. Также применялись моторные распылители.

Работы проводились на следующих территориях:

  • Лесопарк;
  • Центральный парк культуры и отдыха;
  • парк Советско-Польского братства по оружию;
  • парк Морской славы;
  • Комсомольский парк;
  • зелёная зона между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев;
  • зелёная зона у Черезовских прудов;
  • парк имени А. В. Белякова;
  • Дендропарк;
  • сквер имени А. В. Александрова.

Инсектицид, который использовался для обработки, безопасен для окружающей среды и животных. Однако рязанцев просят воздержаться от прогулок в этих зелёных зонах в течение суток.

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