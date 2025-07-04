Жительнице Касимовского округа вручили ключи от собственного жилья

В 2025 году в Касимовском округе Рязанской области планируется приобрести 9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом написал ВКонтакте глава местной администрации Иван Бахилов.

Сегодня Анна Д. получила ключи от своего жилья. Она – будущий повар-кондитер, учится на 4 курсе Касимовского нефтегазового колледжа.

— Пусть в новом доме сбываются мечты и надежды, звучит детский смех. Пусть этот этап жизни принесет массу положительных эмоций и, конечно же, комфорт! — поздравил девушку Иван Бахилов. — Вручение ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — добрая многолетняя традиция в Касимовском муниципальном округе.