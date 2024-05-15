Касимов и поселения района объединят в Касимовский муниципальный округ

14 мая состоялось заседание Касимовской городской Думы, на котором депутаты приняли решение объединить Касимов с поселениями Касимовского района в муниципальный округ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Глава администрации Касимова Иван Бахилов сказал, что объединение позволит получить консолидированный бюджет и дополнительные собственные доходы за счет увеличения процента отчислений по НДФЛ. У округа будет больше возможностей участвовать в федеральных, региональных программах и нацпроектах.

Большинство депутатов решение поддержали. Также они предложили Думе Касимовского муниципального района внести соответствующее предложение и проект закона в Рязанскую областную Думу.

Выборы в Касимовский муниципальный округ пройдут в сентябре.