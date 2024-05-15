Среда, 15 мая, 2024

Рязанец Юрий Леонтьев станет участником нового шоу на канале «Россия 1»

Автор: Кристина Аманн

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Юрий Леонтьев из Рязани станет участником нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». Оно стартует 24 мая на канале «РОССИЯ 1». Об этом рязанец пишет на своей странице во «ВКонтакте».

«Решил примерить неожиданный образ, чтобы взбодрить себя, удивить вас и обмануть звезд» — пишет Юрий Леонтьев.

Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Участники делятся на две команды: «Звезды» (известные музыканты, юмористы, актеры, телеведущие и композиторы) и «Участники» (телезрители, которые любят петь, но среди них появятся как действительно талантливые певцы, так и те, у кого нет вокальных данных). «Участники» выступят под фонограмму с чужим голосом, а «Звезды» должны будут угадать того участника, который поет хуже всех. А участники всячески стараются ввести звезд в заблуждение.

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