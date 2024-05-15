На ряде маршрутов Рязани сократили интервалы движения

Мэр Рязани Виталий Артемов на заседании регионального Правительства сказал, что в городе сократили интервалы движения на ряде маршрутов. Об этом пишет администрация города Рязани.

Это стало возможным благодаря расширению автопарка. В 2024 году его пополнили 28 машин. В апреле-мае поступило 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе по программе Фонда национального благосостояния. Сообщается, что машины выйдут на линию уже к концу недели.

На маршрут №6 выйдут 8 новых машин, на маршрут №20 — 12 машин. Интервал движения сократится в среднем на 10-15 минут.

На маршруте №7 также будет новый транспорт: 8 автобусов на газомоторном топливе поступили в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Они заменят старый изношенный транспорт.