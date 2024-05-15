Среда, 15 мая, 2024

На улице Зубковой обвалился вход в подъезд

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из ТГ-канала "Рязань"

В сети распространилась фотография обвалившегося входа в подъезд. Сообщается, что это произошло в доме №26 по улице Зубковой в Рязани.

Фото появилось в Telegram-канале «Рязань».

На снимке видно, как возле входной двери образовалась глубокая яма.

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