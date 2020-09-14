В Приморском крае пьяный водитель влетел в «скорую», которая от удара загорелась

В понедельник, 14 сентября, в Находке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи. От удара автомобиль медиков загорелся, сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, 50-летний водитель на Toyota Caldina двигался со стороны поселка Врангеля на улицу Шоссейную. Выехав на встречную полосу, автомобиль врезался в машину скорой помощи. УАЗ «скорой» опрокинулся и загорелся. В результате аварии четверо человек получили травмы, двое из них госпитализированы.

Очевидцы говорят, что в машине скорой помощи находились водитель и два фельдшера, один из которых вытащил своих коллег из горящей машины. Если бы он не проявил смелость, то медики сгорели бы в машине. Сам же смельчак получил ожоги.