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Новости мираОбщество

В Липецкой области могут разрешить проведение Новогодних корпоративов

Елена Лобанова

В Липецкой области не планируют отменять новогодние корпоративы. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Аверов в своем Instagram. 

Такое предложение было выдвинуто на совещании с местными рестораторами и Роспотребнадзором. 

— Общепит должен работать и зарабатывать. Но это должно быть безопасно, — заметил Аверов. 

При этом на корпоративах должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора. Работать кафе и рестораны будут до 23:00. А заполняемость залов не должна превышать 50% (это из расчета не менее 3,2 квадратных метра на человека). 

Данное предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании регионального оперштаба. 

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