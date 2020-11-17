В Липецкой области могут разрешить проведение Новогодних корпоративов

В Липецкой области не планируют отменять новогодние корпоративы. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Аверов в своем Instagram.
Такое предложение было выдвинуто на совещании с местными рестораторами и Роспотребнадзором.
При этом на корпоративах должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора. Работать кафе и рестораны будут до 23:00. А заполняемость залов не должна превышать 50% (это из расчета не менее 3,2 квадратных метра на человека).
Данное предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании регионального оперштаба.