В Череповце мать сбила своего малолетнего сына

Вечером 7 августа жительница города Череповца совершила наезд на своего сына. Пострадавшим оказался ребенок двух лет.

ЧП случилось около автосервиса на улице Боршодской. Автоледи, управляя малолитражкой Daewoo Matiz, подъехала к организации. Она оставила машину на передаче, а затем решила уехать. Маленький мальчик был в это время около капота авто. Женщина стала заводить ТС. Автомобиль дернулся и сбил малыша.

К счастью, ребенок отделался несерьезными травмами. Нарушение техники безопасности женщиной, имеющей права 4 месяца, к трагедии не привело, сообщает Вологда Поиск.

Фото: ОГИБДД по городу Череповцу