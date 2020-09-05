В Башкирии мужчина насиловал девушку на протяжении пяти часов

Белорецкий межрайонный суд Башкирии вынес приговор мужчине, который насиловал девушку на протяжении пяти часов. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, молодой человек проезжал на своей машине мимо остановки, где девушка пыталась поймать попутку. Водитель предложил ей свои услуги. В середине пути 28-летний мужчина пересел на заднее сиденье, начал пить алкоголь и решил изнасиловать пассажирку.

Мужчина, который, как выяснилось, уже судим за изнасилование, мучил жертву на протяжении пяти часов, применяя физическую силу и угрожая девушке убийством.

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Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.