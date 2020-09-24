Упавшая с высоты дверь убила случайного прохожего

В Кургане скончался 42-летний мужчина из-за того, что на него с пятого этажа упала дверь, пишет портал «Ura.ru».

Инцидент произошел 22 сентября. По данным следствия, двое рабочих спускали строительный мусор из помещения промышленного предприятия. Однако они нарушили нормы безопасности и выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь. К несчастью, она упала на находящегося внизу мужчину. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

В отношении рабочих было возбуждено уголовное дело – их обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Сейчас ведется следствие.