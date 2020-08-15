Свидетельница раскрыла новые подробности гибели Виктора Цоя

Свидетельница аварии с участием рок-музыканта Виктора Цоя, которая произошла 15 августа 1990 года, поделилась деталями случившегося. Об этом пишет телеканал «НТВ».

Женщина по имени Парсла живет в 100 метрах от места ДТП. Она видела, как мимо ее дома на огромной скорости пролетела машина, резко выскочила на встречную полосу и врезалась в автобус.

Именно Парсла вызывала скорую и милицию к месту трагедии, доставала тело из покореженной машины.

«Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к ветле. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь», – отметила она.

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Очевидец утверждает, что на следующий день после аварии узнала у местных следователей причину аварии: в крови Цоя якобы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

«Потом это все из документов вымарали. Будто он был кристально трезв», – предположила Парсла.

Лидер движения «Рок-Петроград» Сергей Елгазин изучил доступные материалы следствия и считает, что расследование было некачественным.

«Я вижу определенные несоответствия в той схеме, которая появилась после ДТП. И в тех выводах, которые сделали следователи. На мой взгляд, там совершенно точно была недоработка, которая порождает большое количество разных версий», – заключил он.