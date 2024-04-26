Королева красоты столкнула в бассейн соперницу из-за ревности к Константину Гецати

В субботу в 21.30 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+), который будет очень жарким. И дело не только в погоде в Марокко, где находятся девушки и Константин. Свидание с одной из девушек привело в бешенство участницу Александру Волкову. Она устроила сцену ревности и столкнула соперницу в воду прямо в вечернем платье.

В этот раз Константин устроил девушкам сюрприз: отправил участниц проекта на целый день в спа, где они смогли отдохнуть и расслабиться. Но удалось это не всем: четыре девушки не получили приглашение от главного героя и остались на вилле.

Для них Константин приготовил особые мероприятия: с каждой из оставшихся девушек он провел совместную фотосессию. Некоторые моменты были слишком горячие. Так, от напора Константина даже засмущалась Ольга Меганская. А Анне Голубых он устроил спиритический сеанс, который довел до слез и самого аланского провидца.

Вернувшиеся из спа девушки были шокированы фотографиями, развешанными по всему дому. Александра Волкова не смогла сдержать эмоций. Она сильно приревновала Константина к Анне Голубых, чья фотосессия показалась ей слишком откровенной.

На Церемонии эмоции Волковой не утихли. В итоге она устроила сцену ревности и ее соперница оказалась в бассейне прямо в вечернем образе.