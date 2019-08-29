Специалисты рассказали, кого застраховать дороже – кошек или собак

Эксперты страховой компании «Согласие» рассказали, кого застраховать дороже – кошек или собак.



На страхование принимаются породистые кошки и собаки с 2 месяцев до 8 лет при наличии профилактических прививок и необходимых исследований. Если животным менее 6 месяцев, действует повышенный тариф, так как высоки риски гибели животного в этом возрасте. Домашние питомцы принимаются на страхование по рискам гибели, эвтаназии, утраты. В этом случае выплачивается полная страховая сумма.



Стоимость животного (и страховая сумма, соответственно) изначально определяется как цена покупки щенка или котенка, вложенные впоследствии в питомца средства не учитываются. Для приобретения полиса необходимо предъявить родословную, свидетельство о происхождение (метрика щенка или котенка, если животное не достигло взрослого возраста), договор купли-продажи, ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Впоследствии оценочная стоимость питомца может возрасти на основании заключения независимой экспертизы или методики определения стоимости.

