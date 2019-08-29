Специалисты рассказали, кого застраховать дороже – кошек или собак

Эксперты страховой компании «Согласие» рассказали, кого застраховать дороже – кошек или собак.
На страхование принимаются породистые кошки и собаки с 2 месяцев до 8 лет при наличии профилактических прививок и необходимых исследований. Если животным менее 6 месяцев, действует повышенный тариф, так как высоки риски гибели животного в этом возрасте. Домашние питомцы принимаются на страхование по рискам гибели, эвтаназии, утраты. В этом случае выплачивается полная страховая сумма.
Стоимость животного (и страховая сумма, соответственно) изначально определяется как цена покупки щенка или котенка, вложенные впоследствии в питомца средства не учитываются. Для приобретения полиса необходимо предъявить родословную, свидетельство о происхождение (метрика щенка или котенка, если животное не достигло взрослого возраста), договор купли-продажи, ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Впоследствии оценочная стоимость питомца может возрасти на основании заключения независимой экспертизы или методики определения стоимости.
– В среднем по рынку тариф при страховании собак больше, чем при страховании кошек — на несколько процентных пунктов. При этом породистые собаки в среднем стоят дороже, чем кошки, поэтому стоимость полиса оказывается для владельца собак больше, чем для владельца кошек. По собакам страховой лимит составляет обычно до 90 тыс. руб., кошки, как правило, оцениваются до 60 тыс. руб., – рассказывает Светлана Бучина, начальник отдела андеррайтинга по страхованию животных страховой компании «Согласие». – При страховании животных, которые используются для разведения, участвуют в выставках и имеют титулы, действует такой же тариф. Однако участие в выставках может отражаться на их стоимости при оценке, и, соответственно, на страховой сумме.