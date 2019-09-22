Снегопад и метели обрушились на «Розу Хутор»: видео

Сильный снегопад и суровая метель обрушились на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Бушующую стихию засняли на видео и выложили в Сеть, сообщает Телеканал Звезда.

Осадки запечатлела камера, которую установили на Розе Пик (высота – 2320 метров). При просмотре видеоролика можно заметить, как снег валит на террасу одного из заведений.

Отмечается, что такой ранний снегопад встретился в регионе первый раз за последние 5 лет. В Сети люди пишут, что приход снегов в такое раннее время может передвинуть начало сезона в Сочи на конец ноября и начало декабря.

Видео: chp_sochi, Instagram