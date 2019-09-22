На главную Новости мира Снегопад и метели обрушились на «Розу Хутор»: видео
Новости мираОбществоПроисшествия

Снегопад и метели обрушились на «Розу Хутор»: видео

Сильный снегопад и суровая метель обрушились на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Бушующую стихию засняли на видео и выложили в Сеть, сообщает Телеканал Звезда.

Осадки запечатлела камера, которую установили на Розе Пик (высота – 2320 метров). При просмотре видеоролика можно заметить, как снег валит на террасу одного из заведений.

Отмечается, что такой ранний снегопад встретился в регионе первый раз за последние 5 лет. В Сети люди пишут, что приход снегов в такое раннее время может передвинуть начало сезона в Сочи на конец ноября и начало декабря.

Видео: chp_sochi, Instagram

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Калининградском заливе спасен висевший час над водой мужчина

3 человека травмировались в ДТП под Шексной

В Новочеркасске мужчина врезался в стоявшую иномарку, пока бежал за своим авто