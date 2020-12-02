Раскрыто неожиданное последствие COVID-19 даже в легкой форме

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об одном из вероятных последствий коронавирусной инфекции, сообщает агентство РИА Новости.

По словам специалиста, даже перенесенное в легкой форме заболевание может привести к преждевременному старению организма. Она привела в пример исследование, согласно которому у 70 процентов у людей, которые переболели очень слабо, наблюдали патологию некоторых внутренних органов.

Баранова считает, что коронавирус забирает ресурсы, а также приближает старость. Однако эксперт отметила, что исследование последствий COVID-19 еще требуют более детального изучения.