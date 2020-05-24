Появилось видео стрельбы из автомата по людям в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами перестрелки рядом с ЖК Ясный на Каширском шоссе на юге Москвы. На кадрах видно, как мужчина стреляет по людям из оружия, похожего на винтовку или автомат.
Как пишет СМИ, сначала участники конфликта стреляли из машин, которые стояли напротив друг друга во дворе. После этого стрельба продолжилась уже на пустыре.
По предварительным данным, пострадавших в результате перестрелки нет. Злоумышленники скрылись с места случившегося. К месту инцидента прибыли правоохранители. Рядом обнаружено авто с пулевыми отверстиями.
Сообщается, что три человека задержаны. После перестрелки разыскивают четыре иномарки.
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