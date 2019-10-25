Под Тверью разбился юноша, которого мать отправила в магазин на авто

24 октября, примерно в 18:00 правоохранители в Тверской области решили остановить для проверки Toyota Yaris. Однако водитель малолитражки останавливаться не захотел, а наоборот решил оторваться.

На территории населенного пункта Лисицы автомобилист, набрав скорость свыше140 км/ч, потерял контроль над машиной, и она улетела в кювет. После ДТП стало ясно, что транспортным средством управлял 17-летний парень. Он заявил полицейским, что ехал на машине мамы, которая дала ему ключи от нее и велела ехать в магазин.

В результате инцидента парня при матери отстранили от управления автомобилем. По факту ЧП составили административные протоколы, сообщает ТИА.

Фото: УГИБДД