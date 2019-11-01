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Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених

Утром в четверг, 31 октября, на 40-м километре трассы «Бакбасар-Азово-Шербакуль» в Омской области произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет «Город 55».

Сообщается, что водитель Mitsubishi не справился с управлением на подмерзшей дороге при обгоне. В результате он врезался в автомобиль Nissan. Водитель и женщина пассажир, в салоне Mitsubishi скончались на месте.

Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.

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