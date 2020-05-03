Останки расчлененной женщины нашли в уличном туалете в Курской области

Льговский районный суд принял решение заключить под стражу жителя села Износково в Курской области. Его обвиняют в убийстве, пишет портал «Курская правда».
По предварительной информации, 57-летний мужчина распивал алкоголь вместе с 42-летней знакомой. В разгар застолья собутыльники поссорились. Злоумышленник схватил топор и убил приятельницу.
Мужчина решил спрятать следы преступления, для чего расчленил труп, а части тела спрятал в уличном туалете на территории домовладения. Расследование уголовного дела продолжается.
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