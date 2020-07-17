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Новости мираПроисшествия

Охранники ТЦ в Казани избили мужчину за отсутствие маски и перчаток

Иван Федоров

Охранники торгового центра «Парк Хаус» избили покупателя из-за отсутствия маски и перчаток. Инцидент был заснят на видео и размещен в соцсетях.

При просмотре ролика можно увидеть, что секьюрити пытаются заломать гражданина, который идет по торговому центру без маски и перчаток. Потерпевший, в свою очередь, пытается отбиться от напавших на него мужчин.

После инцидента пострадавший мужчина выложил в соцсети фотографии, на которых видны последствия нападения охранников. Он также опубликовал фото медсправки из 7-й больницы вместе с печатью медучреждения.

По словам избитого гражданина, он «пошел купить пожилой бабушке продуктов, забыл маску – ушел с многочисленными ушибами». При этом он отметил, что «в служебных помещениях охраны нет камер, а прохожим, у которых просишь помощи, на тебя все равно».

Инцидент вызвал большой резонанс в Сети. Многие люди встали на сторону побитого мужчины. Однако нашлись и те, кто заявил, что потерпевший сам начал конфликт, пишет Вечерняя Казань.

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