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Новости мираПроисшествия

На Урале сотрудник сжег начальника из-за нежелания работать

Никита Брыкин

В Екатеринбурге 30-летнеий мужчина обвиняется в жестоком убийстве своего начальника, который мешал ему распивать спиртное в рабочее время. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 14 сентября прошлого года. Сообщается, что мужчина пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и начал косить траву. Отработав утренние часы, мужчина заявил бригадиру, что устал и хочет уйти домой. Получив отказ получить за неполный рабочий день, злоумышленник вступил в конфликт с начальником.

Газонокосильщик схватил канистру с топливом для триммера и облил жидкостью начальника, поджег его зажигалкой и отбежал в сторону. В результате потерпевший попал в больницу с ожогами 80 процентов тела. Спустя несколько дней мужчина скончался.

Отметим, что злоумышленник грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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