Клава Кока порадовала поклонником фотографией в купальнике

Популярная певица Клава Кока опубликовала в Инстаграме новую фотографию, которая помогла девушке произвести фурор и привлечь внимание фанатов к своей персоне снова.

Дело в том, что Клава разместила в Сети фото, сделанное во время гастролей. Вроде бы ничего необычного, однако тот факт, что девушка позировала перед камерой в купальнике, «взорвал» умы ее поклонников.

Люди стали оставлять под фото восторженные комментарии и писали Клаве, что она прекрасно выглядит. Сама же певица отметила, что гастроли такого рода безумно радуют ее. Она заявила, что хотела бы всегда так работать.