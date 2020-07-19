Клава Кока порадовала поклонником фотографией в купальнике

Популярная певица Клава Кока опубликовала в Инстаграме новую фотографию, которая помогла девушке произвести фурор и привлечь внимание фанатов к своей персоне снова.
Дело в том, что Клава разместила в Сети фото, сделанное во время гастролей. Вроде бы ничего необычного, однако тот факт, что девушка позировала перед камерой в купальнике, «взорвал» умы ее поклонников.
Люди стали оставлять под фото восторженные комментарии и писали Клаве, что она прекрасно выглядит. Сама же певица отметила, что гастроли такого рода безумно радуют ее. Она заявила, что хотела бы всегда так работать.
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