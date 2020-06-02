Кассир разоблачила вора бензина в Липецке

В ночь с 1 на 2 июня водитель Лады Весты захотел бесплатно заправиться на одной из АЗС в Липецке. Для этого мужчина закрыл номера своей легковушки картоном, свое лицо маской, а затем залил полный бак топлива, не собираясь его оплачивать.
Однако до конца осуществить задуманное не получилось. К неудачливому вору вышла кассир АЗС. Она сперва призвала автомобилиста оплатить заправленное топливо. Когда она услышала отрицательный ответ, она сорвала картонку с номеров Лады. Весь инцидент был заснят на видео.
После инцидента женщина обратилась в правоохранительные органы. По факту ЧП ведется проверка, сообщает Липецкмедиа.
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