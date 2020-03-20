Камера сняла задержание избившего врача актера «Кадетства»

Появилось видео задержание звезды сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, который избил врача скорой помощи. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, Емельянову вызвали скорую помощь из-за неадекватного поведения. Актер, как сообщается, будучи пьяным, бросался на окружающих. Он ударил прибывшего на вызов фельдшера.

На место происшествия прибыли правоохранители, которых артист стал оскорблять, используя нецензурную речь. После этого Емельянова задержали.

Отметим, что в отношении артиста возбуждено уголовное дело.