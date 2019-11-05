Honda назвала цены на новый CR-V

Новый японский паркетник Honda CR-V 2020 модельного года прибавил в цене 38 000 рублей по сравнению с машиной текущего года. Обновленная машина обладает другим мотором и функциями безопасности.

Honda CR-V 2020 обойдется покупателям в 1,66 млн рублей за стандартную комплектацию LX, привод предлагается передний. Начальная стоимость паркетника подросла на 600 долларов в сравнении с нынешним исполнением. В базовой версии будут установлены турбированный мотор на 1,5 литра с мощностью в 190 л.с. Машину оснастили также системой безопасности Honda Sensing. Эта разработка может помочь держать полосу, автоматически остановить машину при аварии и порадует адаптивным круиз-контролем.

Флагманская версия СR-V Touring, которая оснащена полным приводом, стоит примерно 2,27 млн рублей. Продажи кроссовера 2020 модельного года в США уже начались, сообщает speedme.ru.

Фото: speedme.ru