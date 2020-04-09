Эксперт сообщил, что пожилые люди чаще всего заражаются COVID-19 от своих внуков

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Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что пожилые люди заболевают COVID-19 зачастую во время общения с внуками и правнуками.

По мнению специалиста, главный источник заражения – дети. Он объясняет свою точку зрения тем, что, глядя на кажущегося «абсолютно здоровым» ребенка «вряд ли можно предположить, что он» – переносчик COVID-19. Однако часто такое стечение обстоятельств является правдой. Многие пациенты преклонного возраста «заболевают именно от своих внуков и правнуков», считает медик.

Кроме того, Фисенко отметил, что пожилые люди во время нашествия коронавируса должны уменьшить долю общения с внуками до минимальной отметки.

– Пожилые родственники должны сейчас жить отдельно, а дети должны жить со своими родителями, – цитирует специалиста сайт Стопкоронавирус.рф.