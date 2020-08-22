Депутат предложил выдавать машины многодетным семьям

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать машины российского производства семьям, в которых родился пятый ребенок. Он направил письмо с идеей министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает РЕН ТВ.

Сухарев считает, что поддержка многодетных семей является важнейшей задачей государства. Он думает, что родители в таких семьях нуждаются в машинах, однако зачастую у них нет денег на покупку собственного транспорта.

Он заявил, что нужно рассмотреть вопрос выдачи отечественного авто тем семьям, где появился пятый ребенок. При этом он добавил, что вместимость такого автомобиля должна составлять как минимум 7 мест. Достижение совершеннолетия учитывать не планируется.