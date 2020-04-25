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Чиновника связали и ограбили в Новой Москве

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В Новой Москве жертвой ограбления стал начальник отдела развития модернизации объектов связи Минобороны. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что налет на его дом произошел накануне ночью. По предварительной информации, злоумышленники, спрятавшие лица под масками, пробрались в здание, связали хозяина и его супругу, похитили деньги – около тысячи евро. Также добычей грабителей стали часы «Армани», смартфоны, коллекционные серебряные монеты.

Сумма похищенного устанавливается. Место происшествия попало на видео.

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