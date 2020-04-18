Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции — СМИ

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В Москве сотрудники полиции выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал «Такие дела».

По словам самого задержанного, его остановили, когда он шел к знакомой постирать вещи. Мужчина заявил, что у него нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться. Тогда правоохранители сказали, что это не их проблема и заявили, что ему следует арендовать себе жилье.

Отмечается, что полицейское доставили его в участок и выписали штраф в 4 тысячи рублей.