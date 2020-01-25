Хоккейный клуб «Авангард» уволил тренера, который бил детей по голове клюшкой во время тренировок. Инциденты происходили на арене в Балашихе (Московская область).

О жестоких методах работы тренера стало известно благодаря видеокамерам, установленным на арене. Они засняли моменты, когда наставник команды детей 2010 года рождения наносил удары клюшкой по шлемам своих подопечных. В академии «Авангарда» провели проверку по данному поводу и решили уволить специалиста.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020125858-lZ2Ag.html/player/

Примечательно, что родители ребят, пострадавших от рук тренера, были против увольнения. Однако неизвестно, как и кем было распространено видео с избиением, сообщает ТВ Звезда.

Видео: ТВ Звезда