Анонсирован выход смартфона iPhone SE 2: в Сети появились рендеры

Популярный аналитик в сфере технологий Минг-Чи Куо расскзаал, когда компания Apple представит новые смартфоны iPhone SE 2. Эксперт отметил, что это должно произойти в первом квартале 2020 года.

Отмечается, что SE второго поколения будут внешне походить на iPhone 8. При этом техническая сторона модели будет более мощной, как повелось ранее. По мнению специалистов, за работу iPhone SE 2 будет отвечать новейший процессор A13. Размер экрана обновленной «эсешки» составит 4,7 дюйма. Неизвестно, оснастят ли инженеры новинку технологией Face ID, или же поставят на новинку Touch ID.

Отметим, что на базе существующих прогнозов независимые дизайнеры разработали рендерные изображения нового iPhone SE 2. Картинки появились в Сети. На них были можно рассмотреть, что «эсешка» получила кнопку под дисплеем, а основная камера осталась одиночной, как на XR, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру