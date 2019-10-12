На главную Новости мира Анонсирован выход смартфона iPhone SE 2: в Сети появились рендеры
Новости мираОбщество

Анонсирован выход смартфона iPhone SE 2: в Сети появились рендеры

Популярный аналитик в сфере технологий Минг-Чи Куо расскзаал, когда компания Apple представит новые смартфоны iPhone SE 2. Эксперт отметил, что это должно произойти в первом квартале 2020 года.

Отмечается, что SE второго поколения будут внешне походить на iPhone 8. При этом техническая сторона модели будет более мощной, как повелось ранее. По мнению специалистов, за работу iPhone SE 2 будет отвечать новейший процессор A13. Размер экрана обновленной «эсешки» составит 4,7 дюйма. Неизвестно, оснастят ли инженеры новинку технологией Face ID, или же поставят на новинку Touch ID.

Отметим, что на базе существующих прогнозов независимые дизайнеры разработали рендерные изображения нового iPhone SE 2. Картинки появились в Сети. На них были можно рассмотреть, что «эсешка» получила кнопку под дисплеем, а основная камера осталась одиночной, как на XR, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Уфе в ДТП пострадали 12 машин – видео

Лед разбил голову жителю Ярославля

В Улан-Удэ водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся