Врачи раскрыли пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные может спасти вашу жизнь, пишет Daily Mail. Исследования показали, что пару лишних часов в постели снижают риск сердечных заболеваний.

Учёные из Университета медицинских наук Нанкина в Китае наблюдали за 3400 пациентами, чтобы отследить, как циклы сна влияют на здоровье. Они обнаружили, что те, кто испытывал недостаток сна в течение недели, но спал на два часа больше в субботу или воскресенье, на 63% реже страдали от сердечного приступа или инсульта.

В то же время работники, которые спали менее 6 часов ночью в течение недели и не наверстывали упущенное в выходные, гораздо чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Большинству людей достаточно спать 7-8 часов в сутки. Здоровый сон снижает воздействие на организм гормонов стресса, поддерживая кровеносные сосуды свободными от воспаления.

Если в течение недели высыпаться не удалось, поспите лишние часы в выходные. Это должно помочь.

Предыдущие исследования показали, что дополнительные час-два сна по выходным могут защитить от ожирения и депрессии.