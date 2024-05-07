Банда девочек жестоко избивает сверстниц в центре Волгограда

В Волгограде банда девочек жестоко избивает сверстниц и снимает происходящее на видео, пишет издание V1.RU.
На вопиющее поведение школьниц обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По словам пострадавшей, злоумышленницы ударили ее десять раз по голове и животу.
Часть роликов, на которых сняты избивавшие сверстниц девочки, вирусились в Волгограде еще в октябре прошлого года.
В полиции уточнили, что личности подростков установлены, а их родителей привлекли к административной ответственности.