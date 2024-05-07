Вторник, 7 мая, 2024

Банда девочек жестоко избивает сверстниц в центре Волгограда

Автор: powder

Опубликовано

В Волгограде банда девочек жестоко избивает сверстниц и снимает происходящее на видео, пишет издание V1.RU.

На вопиющее поведение школьниц обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Волгограде завелась компания агрессивных подростков: две девушки, лидеры группы, регулярно избивают сверстниц», – рассказала общественница.

По словам пострадавшей, злоумышленницы ударили ее десять раз по голове и животу.

Часть роликов, на которых сняты избивавшие сверстниц девочки, вирусились в Волгограде еще в октябре прошлого года.

В полиции уточнили, что личности подростков установлены, а их родителей привлекли к административной ответственности.

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