Банда девочек жестоко избивает сверстниц в центре Волгограда

В Волгограде банда девочек жестоко избивает сверстниц и снимает происходящее на видео, пишет издание V1.RU.

На вопиющее поведение школьниц обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Волгограде завелась компания агрессивных подростков: две девушки, лидеры группы, регулярно избивают сверстниц», – рассказала общественница.

По словам пострадавшей, злоумышленницы ударили ее десять раз по голове и животу.

Часть роликов, на которых сняты избивавшие сверстниц девочки, вирусились в Волгограде еще в октябре прошлого года.

В полиции уточнили, что личности подростков установлены, а их родителей привлекли к административной ответственности.