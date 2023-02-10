Пятница, 10 февраля, 2023
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Воронежцы пожаловались на остановку в 40 минутах ходьбы от дома

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Жители СНТ «Лазурит-Тепличный» пожаловались на остановку в 40 минутах ходьбы от дома, сообщил портал «МОЁ! Online».

Воронежцы написали около 30 обращений в городскую мэрию, однако ситуация не изменилась. По их словам, детям и взрослым приходится идти на остановку либо через лес, либо по оживленной магистрали.

«Поток машин? Ветер? Гололед? Иди и не ной. Мы, вроде как, и в городе, но никому не нужны», — посетовала местная жительница.

В городской мэрии сообщили, что специалисты начали прорабатывать вопрос организации в СНТ работы общественного транспорта, а также необходимой для этого инфраструктуры.

Также изучается возможность запуска школьного маршрута.

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