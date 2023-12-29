Пятница, 29 декабря, 2023
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Волгоградскую семью убила неисправная гирлянда накануне Нового года

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При пожаре в Калаче-на-Дону погибли 34-летняя женщина и двое ее детей, пишет V1.RU со ссылкой на представителя СК по Волгоградской области Дарью Буянову.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря в одном из частных домов в переулке Буденного. Среди погибших годовалый малыш и пятилетний ребенок. Еще один несовершеннолетний попал в больницу с отравлением угарным газом.

«Четвертый ребенок и глава семьи не пострадали, поскольку в момент пожара их не было дома», — уточнила Буянова.

Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы одной из гирлянд.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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