Волгоградскую семью убила неисправная гирлянда накануне Нового года

При пожаре в Калаче-на-Дону погибли 34-летняя женщина и двое ее детей, пишет V1.RU со ссылкой на представителя СК по Волгоградской области Дарью Буянову.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря в одном из частных домов в переулке Буденного. Среди погибших годовалый малыш и пятилетний ребенок. Еще один несовершеннолетний попал в больницу с отравлением угарным газом.

«Четвертый ребенок и глава семьи не пострадали, поскольку в момент пожара их не было дома», — уточнила Буянова.

Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы одной из гирлянд.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».