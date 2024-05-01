Среда, 1 мая, 2024

Сексолог рассказал, сколько должен длиться нормальный половой акт

Автор: 7info

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Изображение от pressfoto на Freepik

Андрей Булах — известный врач-сексолог, психотерапевт и акушер-гинеколог с двадцатилетним стажем. Он рассказал о том, сколько должен длиться нормальный половой акт.

В сексологии существуют условные нормы длительности полового акта. Считается, что абсолютно ускоренное семяизвержение происходит, когда эякуляция наступает быстрее, чем за одну минуту, и сопровождается менее чем 20 фрикциями. Есть также относительно ускоренное семяизвержение, при котором эякуляция происходит дольше, но женщина не успевает получить разрядку.

Согласно исследованиям, в среднем, если мужчина не контролирует процесс, длительность полового акта составляет примерно от 1,5 до 3,5 минут. Некоторые источники указывают, что она может достигать и 5 минут. Поэтому оптимальная длительность полового акта для большинства мужчин составляет 5–8 минут.

Женщинам же, чтобы достичь оргазма и получить разрядку, в среднем требуется около 11 минут. Поэтому мужчина должен пролонгировать процесс и готовить партнёршу более интенсивно, чтобы она могла достичь оргазма.

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